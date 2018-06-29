Затянувшееся задержание канадских мошенников попало на видео

Несколько дней назад канадским полицейским и бдительными гражданами в городе Эдмонтон были задержаны мошенники, пытающиеся расплатиться в магазине при помощи краденных банковских карт.

Прибывший на вызов продавца страж порядка был вынужден одновременно задерживать двух преступников — мужчину и женщину, активно пытающихся сбежать: камеры слежения с нескольких ракурсов сняли на видео драматические попытки мошенников скрыться из рук правосудия.

Мужчина, впоследствии опознанный как разыскиваемый за воровство 28-летний Ричард Паризо, пытался оказать сопротивление полицейскому и сбежать, однако под угрозой пистолетом все-таки сдался. Женщина, 29-летняя Бриттани Берк, пока ее напарник отвлекал полицейского и продавца магазина, тоже сделала попытку улизнуть.

Выход был заблокирован, и она проникла в хозяйственные помещения магазина, залезла на второй ярус и... рухнула, проломив потолок, прямо на полки с товарами. Оглушенную, но невредимую, задержали и ее.

Сейчас мошенники находятся за решеткой и ожидают суда: теперь им предстоит ответить не только за свои предыдущие преступления, но и за сопротивление и неповиновение сотруднику полиции.