США пообещали не вводить санкций против СП-2

Соединенные Штаты пообещали пока не вводить санкции против стран, которое участвуют в проекте "Северный поток-2". Об этом рассказала представитель Министерства экономики Германии Анника Айнхорн. Правда, она не уточнила, что означает это "пока", и как долго оно продлится, пишет агентство ТАСС.

Трубопровод "Северный поток-2" проложат по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодно через него будут перекачивать до 55 миллиардов кубических метров природного газа. Поддерживают строительство СП-2 Германия, Швеция и Финляндия.

Осталась всего одна страна, которая должна дать добро на создание трубопровода – это Дания. Однако 27 июня премьер-министр Ларс Люкке Рассмусен объявил, что решения по "Северному потоку-2" пока нет. Нужно все обсудить на "европейском столе переговоров".