Появилось видео страшного ДТП с двумя погибшими на Кубани

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей в минувший вторник, 26 июня, в Динском районе Краснодарского края.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля Hyundai, двигавшийся с большой скоростью, оказался на полосе встречного движения, врезался в попутную машину, из которой велась съемка, после чего отскочил обратно на "встречку".

После этого легковушка практически лоб в лоб столкнулась с бензовозом.

По данным СМИ, в результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Hyundai.