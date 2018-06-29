Медведев посетовал, что малым бизнесом занимается недостаточное число россиян

Объемы малого бизнеса и количество вовлеченных в него людей в России пока недостаточны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что программы поддержки малого предпринимательства будут продолжены.

По словам премьера, малым бизнесом в нашей стране занимает 20 процентов населения, в то время как в большинстве развитых экономик показатель составляет 50%.

Программы поддержки будут направлены и в целом на малое предпринимательство, и на отдельные целевые аудитории. При этом поддерживать те или иные группы населения следует "с пониманием специфики жизни и потребностей той или иной категории граждан", отметил Медведев.

Он пояснил, что речь может идти о программах предпринимателей зрелого возраста или женского малого бизнеса, передает "Интерфакс".