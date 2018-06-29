Немецкая разведка подтвердила сотрудничество с дочерью Гиммлера

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) подтвердили, что дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц работала в ведомстве, пишет таблоид Bild.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что Бурвиц поступила под другим именем на должность секретаршей в BND в начале 1960-х годов.

"Время ее отставки совпало с изменениями, произошедшими в понимании и отношении к сотрудникам, чья биография отягощена нацизмом", — говорится в ответе руководителя исторического бюро немецкой разведслужбы Бодо Хехельхаммера.

В письме отмечается, что BND, как правило, не дает комментариев по поводу нынешних или бывших сотрудников, в качестве исключения служба приняла решение поделиться данными о работе Бурвиц "в рамках исторического анализа".

Бурвиц — единственный законнорожденный ребенок Гиммлера. Она умерла в мае 2018 года в возрасте 88 лет.

Bild пишет, что дочь Гиммлера до старости была активна в правых кругах, участвовала в митингах неонацистов и состояла в экстремистских организациях.