Прилепин: Украина притихла после слов Путина о потере суверенитета

На Донбассе есть некое затишье после известного высказывания Владимира Путина по поводу того, что Украина может потерять свой суверенитет, если начнет активные наступательные действия во время Чемпионата мира по футболу. Хотя, конечно, никаких мирных перспектив никто не видит. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" известный писатель Захар Прилепин.

"На Донбассе, конечно, стреляют, и каждый вечер есть столкновения на разных рубежах фронта. Но, в целом, по нашей информации, активничают больше всего так называемые неонацистские правосекторные батальоны. Потому что ВСУ даже на многих участках просто отошли с позиций. Стало ясно, что они ужасно боятся серьезного ответа со стороны Армии ДНР. Но, вместе с этим, никаких мирных перспектив, конечно же, никто не видит. Все понимают: сейчас закончится Чемпионат мира по футболу, и начнется все то же самое, что и было до сих пор", — отмечает Прилепин.

Он напомнил, что на Донбассе стреляют уже 4 года, каждый месяц гибнет 10 мирных жителей, 50 человек получают ранения: "Я уже не говорю о военнослужащих, у них работа такая, про мирных говорю, про дома... каждый месяц разрушения, каждую неделю обстрелы".

Тем не менее, как только речь заходит о продлении санкций, России вспоминают и Скрипалей, и Бабченко, закрывая глаза на вопиющее нарушение прав человека на Донбассе. "С другой стороны, ничего другого и ожидать не надо. Надо понимать, что это просто такая форма жизни теперь у нас в отношениях с Европой. И, конечно же, им нужно максимально радикализировать все болевые точки. Поэтому сейчас все, что угодно может всплыть", — заключил Прилепин.

7 июня Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос писателя Захара Прилепина, нет ли угрозы военного вторжения вооруженных сил Украины в Донбасс в дни проведения чемпионата мира по футболу. Президент России надеется, что власти Украины на такой шаг не пойдут, иначе это станет серьезным подрывом украинской государственности и будет иметь негативные последствия для процесса стабилизации обстановки в Донбассе.