Путин и Трамп заставили Грибаускайте насторожиться

Находясь в Брюсселе, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литва с настороженностью ожидает встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. "Посмотрим, что произойдет. Особых ожиданий нет, есть очень много настороженности", — сказала она.

Ранее о встрече президентов России и США, которая состоится 16 июля в Хельсинки, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как известно, Грибаускайте отзывается критически о предложениях налаживания политических контактов своей страны с РФ.

Ранее глава правительства Саулюс Сквернялис не раз отмечал ненормальность того факта, что Литва является единственным государством Евросоюза, у которого нет каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

Вопрос стал объектом политической дискуссии. Грибаускайте заявила, что предлагавшееся премьером возобновление работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству нецелесообразно. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что рабочие отношения между Литвой и Россией на повседневном неполитическом уровне не прерывались и продолжаются, но на высоком уровне их возобновление не планируется.

Впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не было, но президенты пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. Также почтиа полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США он с Путиным провел несколько телефонных разговоров, последний — 20 марта 2018 года.