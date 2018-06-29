Формула-1. Хэмилтон выиграл первую практику в Австрии

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой тренировке девятого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Соревнования проходят на знаменитой трассе в Шпильберге.

Второе время у партнера британца по команде финна Вальттери Боттаса, третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин не участвовал в сессии. Его место на один заезд занял поляк Роберт Кубица, который завершил сессию на последней 20-й строчке.