Тральщик нашел подлодку, погибшую в 1943-м в Финском заливе

В Балтийском море экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил затонувшую во время Великой Отечественной войны подводную лодку. Предположительно, это "С-12", сообщил журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

По его словам, лодка лежала на ровном киле на глубине 70 метров. Ее удалось обнаружить с применением современного поискового оборудования при обследовании дна в Финском заливе, в районе острова Большой Тютерс.

При дополнительном осмотре субмарины и последующим сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подлодок, было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии "С".

Специалисты отмечают, что поскольку данные о других погибших в этом районе подлодках отсутствуют, можно с высокой степенью вероятности предположить, что обнаружено место гибели именно "С-12".

Мартов также сообщил, что сейчас на флоте планируется проведение учений, во время которых при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной субмарины.

В сентябре-ноябре 1942 года С-12 совершила один 62-дневный поход, в ходе которого провела девять торпедных атак. Она повредила два вражеских транспорта, а во время обратного форсирования Финского залива дважды подрывалась на противотральных трубках якорных мин.

Прибыв на базу с тяжелыми повреждениями, "эска" завершила поход, который стал самым длительным среди советских лодок за всю Великую Отечественную войну. 30 июля 1943 года "С-12" отправилась в поход, но никаких известий от экипажа получено не было. В результате она вошла в число пяти подлодок, который погибли в 1943 году при упорных попытках прорваться из Финского залива, передает ТАСС.