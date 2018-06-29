Одноклассники выплатили разработчикам мобильных игр более 100 миллионов рублей

Доходы разработчиков мобильных HTML5 игр на платформе социальной сети Одноклассники в 2018 году выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. За первые пять месяцев года ОК выплатили разработчикам суммарно более 100 миллионов рублей. С 1 июля социальная сеть запускает программу поддержки мобильных HTML5 игр: все новые игры получат бесплатное продвижение на платформе ОК.

Мобильные HTML5 игры — новое направление развития игровой платформы социальной сети, благодаря чему на ней не такая высокая конкуренция. Это обеспечивает новым играм быстрый заработок и большие возможности по привлечению вовлеченной аудитории. Так, в мае 2018 года половину от всех выплат на мобильной игровой платформе в ОК получили топ-5 игр.

Увеличение выплат в 2018 году произошло в том числе благодаря развитию технологий и росту мобильной аудитории социальной сети. Кроме того, быстрый мобильный интернет и постоянное совершенствование мобильных устройств позволяют запускать игры любой сложности прямо в браузере смартфона. В результате за последний год число запусков игр на мобильной платформе ОК выросло в два раза – до 350 миллионов в сутки.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

"Мобильные игры — одно из самых динамично развивающихся направлений нашей игровой платформы. Этому способствует общий тренд на рост мобайла: 74% пользователей ОК посещают соцсеть с мобильных устройств. Примерно так же развивались десктопные игры в соцсетях 8 лет назад. Как и тогда, сейчас в мобильных играх ОК не такая высокая конкуренция, но уже большая платежеспособная аудитория и возможности получения дохода для разработчиков. Сейчас мы запускаем программу поддержки мобильных разработчиков игр с бесплатным продвижением от ОК. Ожидаем, что в ближайшее время на базе HTML5 в соцсети появится много популярных и прибыльных мобильных игр".

Одноклассники – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Ежемесячно соцсеть посещают 71 миллиона человек, которые общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров. ОК – это также технологичная контентная и сервисная платформа: в социальной сети можно смотреть трансляции важных событий в качестве 4К, слушать актуальную музыку, покупать товары и услуги и осуществлять денежные переводы в 18 стран мира.