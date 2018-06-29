Телеканал "Доктор" покажет историю онколога Павленко

30 июня на телеканале "Доктор" состоится премьера проекта "Жизнь человека". Он посвящен одному из лучших хирургов-онкологов страны Андрею Павленко, у которого в марте 2018 года обнаружили рак желудка третьей стадии. Его шансы на выздоровление — всего 5%.

Доктор начал лечение и вместе с порталом "Такие дела" решил вести блог, где открыто описывает все, что с ним происходит. По мнению врача, многие онкобольные в России испытывают растерянность и страх из-за отсутствия информации о болезни.

"Врачи, к сожалению, не всегда хорошо доносят ее до больных, а значит, нужны открытые источники. Интернетом, как правило, пользуются молодые, а телевидение больше для старшей возрастной категории. Чем больше охват, тем лучше", — считает Павленко.

В видеоблоге он подробно говорит о влиянии болезни на жизнь своей семьи, делится своими переживаниями, подробно рассказывает о ходе лечения и своей работе. Зрители узнают о препятствиях, с которыми сталкивается человек, знающий о раке все. Несмотря на болезнь, Андрей продолжает выполнять обязанности врача: ведет консультации, проводит многочасовые операции, читает лекции. В то же время сдает анализы, борется с нарастающей слабостью и готовится к химиотерапии прямо на рабочем месте. Это проект с открытым финалом. Его развитие зависит от хода лечения Андрея.

"Нам важно рассказать зрителям о лечении рака, а еще поддержать Андрея и его блог на "Таких делах". Раз в две недели будет выходить новый эпизод дневника доктора Павленко. Первые три выпуска уже опубликованы на сайте "Такие дела", четвертый выходит в понедельник. С пятого эпизода мы синхронизируемся — блог будет выходить одновременно и на телеканале, и на сайте проекта", — говорит главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская.

Премьера проекта состоится 30 июня. Время показа — 6:50, 16:30, 2:05 по московскому времени.