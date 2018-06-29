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29 июня 201816:51

Страны ЕС предложили другим принимать беженцев

фото: Михаил Свешников

Евросоюз уже предложил нескольким странам за пределами Европы разместить у себя миграционные центры, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее лидеры 28 европейских стран согласовали заключение по миграции. В документе утверждена концепция создания на добровольной основе миграционных центров по приему беженцев на территории Европы и "региональных платформ для высадки" мигрантов за ее пределами. Для создания таких центров будут заключать отдельные соглашения.

Страны сами заявят, готовы ли они открывать такие центры, сказал Макрон, отказавшись называть потенциальных кандидатов.

Лидеры саммита также решили бороться с контрабандистами, которые переправляют беженцев через море, чтобы предотвратить гибель людей, следующих таким опасным маршрутом, передает РИА Новости. Региональные платформы для высадки мигрантов должны функционировать "с учетом индивидуальных ситуаций, при полном уважении международного права и без создания фактора притяжения".

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение саммита ЕС по миграции показывает, что единую Европу рано списывать со счетов.

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