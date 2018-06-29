Уральские выпускники получили грамоты с гербом Украины

В ряде СМИ 29 июня появилась информация о том, что в одной из школ города Серова Свердловской области выпускникам были вручены грамоты с гербом Украины.

Начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов в комментарии РИА Новости сообщил, что классный руководитель одного из классов школы № 22 по халатности взяла из Интернета бланк, подходящий по разрешению, но не обратила внимания на украинскую символику.

После того, как она это заметила, то все грамоты изъяла и выдала грамоты с символикой Российской Федерации, но все равно получила выговор.

Аналогичный случай произошел в начале июня в одной из школ Уссурийска. Там также учительница по невнимательности распечатала из Интернета три грамоты с гербом Украины. Их потом заменили, а преподаватель получила дисциплинарное взыскание.