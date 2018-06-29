Патриотизм россиян зависит от успеха сборной

Патриотические настроения россиян напрямую зависит от успехов сборной России. Победы и поражения наших футболистов изменили динамику интереса к популярным атрибутам болельщика на Avito.

После первой победы сборной России в матче-открытии ЧМ-2018 аналитики отметили взрывной рост интереса пользователей сайта к символике страны. Например, россияне стали массово скупать флаги – самый популярный атрибут болельщика на чемпионате мира по футболу.

Самое большое число поисковых запросов на эту категорию товара было зафиксировано только в начале мая, накануне Дня Победы. В этом году россияне установили рекорд за период с начала 2017 года: 8 мая пользовательский интерес к символу страны превзошел прошлогодний пик на 30%.

В целом динамика интереса к флагам в России в этом году схожа с прошлогодней, но превосходит ее в количественном отношении. Наблюдаются закономерные всплески интереса к символике накануне Дня защитника Отечества и Дня пограничника (28 мая) – можно ожидать, что следующий мощный скачок спроса состоится перед Днем десантника (2 августа), как годом ранее.

Однако в этом году, как показывает статистика, серьезные коррективы в кривую интереса внес чемпионат мира по футболу: несмотря на пессимистичную атмосферу вокруг двухлетнего цикла подготовки сборной к турниру, накануне матча-открытия с Саудовской Аравией спрос резко увеличился по сравнению с прошлым годом (+65% к данным 13.06.2017). На следующий день после матча – 15 июня – пользовательский интерес к флагам взлетел почти на 20% по сравнению с данными предыдущей недели.

Разрыв нарастает в день игры (+85% к 14.06.2017), а разгром оппонента со счетом 5:0 на следующий день выводит показатель на еще более высокий уровень: +119% (к 15 июня 2017 года).

18 июня, за день до игры с Египтом, показатель патриотического интереса к флагам покоряет новую высоту (+168% к прошлому году). В этот день число поисковых запросов выросло на 18% по сравнению с 15 июня, (днем первой волны эйфории российских болельщиков после разгрома команды Саудовской Аравии со счетом 5:0).

Но самый высокий показатель наблюдается 24 июня, перед игрой с Уругваем: +191%. Однако за первые сутки после проигрыша сборной России в матче с Уругваем спрос на флаги упал на 20% по сравнению со значением 19 июня (днем матча Россия – Саудовская Аравия).

Футбольное яблоко раздора

Спрос на мячи, самый главный футбольный атрибут, традиционно рос по мере наступления теплого сезона в России. Однако именно ажиотаж чемпионата мира по футболу поднял спрос на качественно новый уровень: с самого начала июня интерес к мячам практически вдвое превосходил прошлогодний.

Особенно показательны цифры через два дня после победы над Саудовской Аравией – 16 июня: +174% (по сравнению с 17.06.2017). Пиковое значение интереса пользователей Avito отмечено 17 июня: оно выросло на 12% по сравнению с 14 июня, днем первого матча нашей сборной.

Кроме обычных мячей продают эксклюзивные экземпляры: например, с автографом легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года или с автографами футболистов сборной России этого года. Другое предложение – мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки Чемпионата мира 2018 года подписался легендарный бразильский нападающий Роналдо. В Москве предлагается к продаже оригинальный мяч, предназначенный для игр на Чемпионате мира этого года.

Символ турнира – Волк Забивака – также переживает сейчас пик популярности. Общероссийский спрос на товары с главным символом чемпионата превысил 14 июня почти на 40% интерес к ним 28 мая, когда болельщики готовились поддерживать Россию в товарищеском матче с Австрией, и 4 июня – перед контрольной игрой с Турцией.

Аvito – популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория составляет 34,1 миллиона человек.