Американские конгрессмены приедут в Москву и Питер

Группа американских конгрессменов планирует провести ряд встреч и познакомиться с культурно-историческим наследием России во время визита в Москву и Санкт-Петербург, пишет агентство ТАСС со ссылкой на посольство США в РФ. Все эти мероприятия – часть важного механизма участия американских политиков в дипломатических связях. Кроме того, согласно конституции Соединенных Штатов, конгрессмены должны сами следить, как выполняется внешнеполитический курс страны.

В американской дипмиссии добавили, что посол Джон Хантсман приветствует подобные визиты политиков. Они укрепляют дипломатические отношения двух стран.