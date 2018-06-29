В Кемерове столкнулись два автомобиля и чудом не задавили пожилого пешехода

В Кемерово на пересечении Пионерского бульвара и улицы Сибиряков-Гвардейцев в пятницу, 29 июня, столкнулись два автомобиля.

Один из них от удара отлетел на обочину и, едва не задев отскочившего пожилого пешехода, врезался в светофор и повредил его.

На место происшествия приехала скорая и оказала необходимую помощь участникам ДТП, получившим легкие травмы. Пешеход отделался легким испугом.