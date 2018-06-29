Опубликовано видео аварии, унесшей жизнь мотоциклиста в Подмосковье

Камера наблюдения запечатлела момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувший вторник, 26 июня, в деревне Черново, расположенной в Ногинском районе Московской области.

Примерно на 20-й секунде ролика видно, как автомобиль Hyundai Accent выезжает на дорогу с территории АЗС.

В тот момент, когда легковушка совершала левый поворот, в нее врезался мотоциклист. После столкновения байкер буквально взмыл в воздух и преодолел несколько десятков метров, а затем скрылся из поля зрения объектива.

По предварительной информации, водитель двухколесного транспортного средства скончался от полученных травм.

О пострадавших в легковом авто не сообщается.