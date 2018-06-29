Россия присоединится к Конвенции о статусе Каспия

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана. Распоряжение о подписании дал президент России Владимир Путин. До подписания в проект концепции МИД России может внести не имеющие принципиального характера изменения.

Конвенция будет подписана главами государств-участников, напоминает ТАСС. Церемония подписания может пройти уже в августе 2018 года на саммите прикаспийских государств в Астане. Концепция регулирует правила и обязательства сторон по использованию Каспия, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морской гладью. Территориальные воды определены каждой из пяти стран в 15 морских миль от берега. Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного права.

Шириной в 10 морских миль устанавливается рыболовная зона. Каждая страна в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на осуществление промысла водных биологических ресурсов. Разграничение рыболовных зон между государствами со смежными побережьями также осуществляется по взаимной договоренности.

При этом прикаспийские страны могут в своей исключительной зоне разрешать проводить морские научные исследования, связанные с водными биологическими ресурсами или с разведкой и разработкой ресурсов дна и недр.

При этом пять стран Каспия по конвенции смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну моря, а также подводные магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов международным экологическим требованиям и стандартам. Трасса прокладки подводных кабелей и трубопроводов согласуется со стороной, через сектор дна которой должен быть проведена подводная коммуникация.

Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем. Его максимальная глубина составляет 1025 метров, а площадь водной поверхности 371 тысяча квадратных километров. На берега Каспийского моря выходят границы России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.