Пойманы африканцы, пытавшиеся сбежать в Норвегию через Россию

В Мурманской области возбудили уголовное дело против трех сомалийцев и одной гражданки Республики Джибути – они пытались нелегально попасть в Норвегию.

В начале июня подозреваемые добрались до границы в Печенгском районе Мурманской области, перерезали колючую проволоку и проникли на территорию пограничного режима. Но пересечь границу им не удалось, их задержали сотрудники пограничного наряда, передает РИА Новости.

Все четверо, среди которых и несовершеннолетний, арестованы.