Уимблдон. Хачанов в первом круге сыграет с Феррером

В Лондоне состоялась жеребьевка мужской сетки Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составит 34 млн фунтов стерлингов. Россиянин Карен Хачанов в первом круге сразится с испанцем Давидом Феррером.

Михаил Южный сыграет с хорватом Иво Карловичем. С соперником еще одного россиянина Евгения Донского станет 25-я ракетка турнира Филипп Кольшрайбер из Германии.