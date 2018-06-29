РКН: France 24 нарушил закон о СМИ

France 24 нарушает российский закон "О средствах массовой информации", а точнее статью 19.1. Она запрещает иностранному юридическому лицу контролировать СМИ, которое вещает в России. Роскомнадзор уже направил письмо с предупреждением в редакцию телеканала, сообщает агентство ТАСС.

РКН предупредил учредителей France 24, компания "Медиа Коммуникейшенс", что может приостановить вещание телеканала, если он не устранит нарушение в кратчайшие сроки.

Пресс-служба France 24 объявила, что никакого предупреждения не получала, пишет агентство РИА Новости. Телеканал строго соблюдает законодательство России и освещает события в стране "с профессиональной строгостью". Помимо прочего, France 24 – это негосударственная телекомпания, поэтому она полностью независима, добавили в пресс-службе.

Напомним, 28 июня стало известно, что высший аудиовизуальный совет Франции вынес предупреждение RT France. Членам совет не понравилось, как телеканал освещает ситуацию в сирийской Гуте.