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29 июня 201817:54

Баянист-педофил получил 8 лет за изнасилование учениц

Global Look Press

В Кировской области суд вынес приговор учителю-педофилу.

По данным следствия, 58-летний преподаватель по классу баяна и синтезатора с сентября 2015 года по апрель 2017 года совершал сексуальные действия в отношении своих несовершеннолетних учениц. Родители изнасилованных девочек обратились в правоохранительные органы. Как сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, после проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза пришла к выводу, что учитель страдает "расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии". Обвиняемый свою вину полностью признал. Суд приговорил баяниста-педофила к 8 годам лишения свободы.

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