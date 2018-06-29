Баянист-педофил получил 8 лет за изнасилование учениц

В Кировской области суд вынес приговор учителю-педофилу.

По данным следствия, 58-летний преподаватель по классу баяна и синтезатора с сентября 2015 года по апрель 2017 года совершал сексуальные действия в отношении своих несовершеннолетних учениц. Родители изнасилованных девочек обратились в правоохранительные органы. Как сообщили РИА Новости в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, после проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза пришла к выводу, что учитель страдает "расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии". Обвиняемый свою вину полностью признал. Суд приговорил баяниста-педофила к 8 годам лишения свободы.