"Дракон" доставит на МКС голубику и васаби

Грузовой корабль Dragon везет на МКС целый набор необычных угощений. В списке продуктов – мороженое, техасская голубика, васаби и кофе с большим содержанием кофеина, сообщили в НАСА, подчеркнув, что все эти гостиницы станут сюрпризом для экипажа.

Меню на МКС повторяется каждые 8-9 дней, и любой новый продукт, не входящий в стандартный набор, — это особое угощение. Правильное питание – важный психологический фактор для людей, вынужденных долгое время находиться в замкнутом пространстве, поэтому с Земли пытаются поддерживать экипаж как в хорошей форме, так и в хорошем настроении.

Помимо угощений космический корабль доставит на орбиту около 3 тонн грузов и оборудования для проведения научных экспериментов. Впервые на МКС прилетит робот с искусственным интеллектом – члены экипажа проверят, может ли он быть полезен при снятии стресса. Также на борту Dragon материалы для проведения исследований, касающихся методов полива растений и разработки средств от рака, передает ТАСС.