Збруев и Чурикова награждены орденами "За заслуги перед отечеством"

Президент Владимир Путин наградил актеров Инну Чурикову и Александра Збруева орденами "За заслуги перед отечеством" I и II степени соответственно. Они удостоены высокой награды за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".

Как сообщает ТАСС, звание "Заслуженный работник культуры" присвоено директору Театра имени Вахтангова Кириллу Кроку. Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев стал Заслуженным артистом России.

Недавно Александру Збруеву исполнилось 80 лет. В 1961 году был принят в "Ленком", где работает уже 57-й сезон. Кроме того, на счету Збруева более 60 фильмов, среди них "Мой младший брат", "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Убить дракона" и многие другие. В "Ленкоме" служит и Инна Чурикова. Зрителям он известна по ролям в фильмах "Начало", "Военно-полевой роман", "Неуловимые мстители", "Курьер" и другим.