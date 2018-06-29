Делами врачей займется спецгруппа

Следственный комитет России собирается создать группу специалистов, которые будут помогать раскрывать преступления, связанные с медициной, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря СКР Светлану Петренко.

Распоряжение о формировании новой группы отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, он отметил важность набора высококвалифицированных специалистов в НИИ Криминалистики.