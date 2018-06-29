Дипломаты обсудили детали встречи Путина и Трампа

В Хельсинки прошли переговоры российских и финских дипломатов. Основной темой стала встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 16 июня столице Финляндии.

Как рассказал агентству ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, представители министерства иностранных дел Республики очень интересовались подробностями переговоров в Москве. Кроме того, они сообщили что сами готовятся к саммиту, так как президент Финляндии Саули Ниинисте планирует лично провести встречу Трампа и Путина. Плюс, у североевропейского государства накопился ряд вопросов, которые тоже надо обсудить. В том числе, связанные с Арктикой.

Андрей Келин особо отметил, что переговоры с финскими дипломатами сейчас имеют особое значение. В конце этого года страна возглавит Совет Европы, где сейчас накопилось немало проблем и разногласий. Среди них, к примеру, вопрос членства в СЕ Азербайджана, так как состояние демократических институтов и соблюдение прав человека в этом государстве вызывают сомнения у европейцев. Кроме того, Турция перестала платить взносы в Совет Европы.