Автобус с 49 украинскими детьми попал в ДТП в Румынии

У румынского Констанца автобус с 49 украинскими детьми и 11 взрослыми, ехавшими из Болгарии в Киев, попал в ДТП. Среди находившихся в транспортном средстве — двое водителей-болгар.

По данным РИА Новости, трое ребят получили легкие травмы и были госпитализированы. Позже автобус выехал в Киев.