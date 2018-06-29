Пожар на советском ЦБЗ: огонь поглотил три тысячи квадратов

В Советске, что в Калининградской области, загорелся бывший целлюлозно-бумажный завод. Площадь возгорания – три тысячи квадратных метров.

Тушением занимаются около 40 пожарных и 15 единиц техники. На место ЧП отправили вертолет Ка-52 и противопожарный поезд, передает РИА Новости.