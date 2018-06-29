Литовец сорвался в пропасть Монблана

30-летний литовский альпинист сорвался в пропасть Монблана. Мужчина погиб, его тело эвакуировано и идентифицировано.

По данным ТАСС, это уже второй погибший во французской части горного массива на этой неделе – до этого аналогичная трагедия произошла с туристом из Польши.