Сочинский дом тушат 113 человек

В Адлерском районе Сочи загорелась четырехэтажка. Здание тушат 113 человек (82 из них – сотрудники МЧС), привлечено 33 единицы техники (23 – от министерства). Возгорание локализовано.

Как уточняет ТАСС, горит мансардный этаж дома на Гастелло, пострадавших нет. Эвакуированных жильцов разместят в местном пансионате.