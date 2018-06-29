В Чехии спортивный самолет столкнулся с проводами высокого напряжения

Возле чешского города Гавличкув-Брод разбился спортивный легкий самолет. Пролетая на малой высоте, он столкнулся с проводами высокого напряжения.

В самолете был только пилот, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации, передает ТАСС. Специально созданная экспертная комиссия считает, что именно пилот виноват в крушении самолета: высота полета была опасно низкой, к тому же летчик вовремя не заметил проводов.