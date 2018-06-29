Транскавказская автомагистраль закрыта из-за селевого потока

Из-за схода селевого потока на 65 километре была закрыта Транскавказская автомагистраль. Это единственная трасса, соединяющая Россию и Южную Осетию, напоминает ТАСС.

Протяженность дороги составляет 164 километра. Ее основная часть проходит по высокогорным районам. ЧП на трассе нередки: так, весной 2018 года Транскам закрывали из-за камнепада.