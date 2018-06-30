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30 июня 201800:01

Юлия Ефимова показала лучший результат сезона на стометровке брассом

EPA

Россиянка Юлия Ефимова проплыла дистанцию 100 метров брассом, показав лучшее время сезона в мире на турнире по плаванию в Риме. В финальном заплыве спортсменка из России победила с результатом 1 минута 4,98 секунды.

Второе место заняла британка Шивон-Мари О'Коннор. Ее время — 1 минута 7,40 секунды. В тройку призеров попала и представительница Италии Арианна Кастильони (1.07,66).

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