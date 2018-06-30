Канада даст зеркальный ответ на американские пошлины

Канада с завтрашнего дня вводит дополнительные сборы на товары из США на общую сумму почти 13 миллиардов долларов.

Как сообщает финансовое ведомство страны, список обширный: например, йогурты, кофе, виски, игральные карты, шариковые ручки и лаки для волос. При этом власти страны выделят полтора миллиарда долларов на поддержку канадских производителей стали и алюминия, сообщает телеканал "Россия 24".

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них.