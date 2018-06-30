Чемпион России не смог справиться с клубом второго дивизиона Австрии

Московский "Локомотив" на сборе в Австрии встретился в товарищеском матче с клубом второго дивизиона местного чемпионата "Аустрией Клагенфуррт". Действующий чемпион России по футболу не смог обыграть заметно уступающего в классе соперника. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Австрийцы отличились на 22-й минуте первого тайма. Но "железнодорожники" сумели быстро сравнять счет. У "Локомотива" гол забил новичок команды Рифат Жемалетдинов, перешедший этим летом в столичный клуб из казанского "Рубина".

3 июля "красно-зеленые" проведут еще один товарищеский матч. Их соперником станет хорватский "Осиек".