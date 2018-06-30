Верховный суд Бразилии отказался освободить осужденного экс-президента

Федеральный верховный суд Бразилии отказал в выходе на свободу бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силва.

В начале апреля экс-президенту было отказано в апелляции на решение о помещении его в тюрьму, после чего Лула да Силва сдался властям и был отправлен отбывать заключение, сообщает РИА Новости.

Лула да Силва, возглавлявший Бразилию с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы по делу о коррупции. По законодательству страны человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Тем не менее экс-президент остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.