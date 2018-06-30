Минобороны РФ заключило контракт на поставку истребителей Су-57

Минобороны РФ заключило контракт на поставку 12 истребителей Су-57. Это российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, поставки начнутся в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника. Самолёт разработан для замены тяжёлого истребителя Су-27.

Широкой публике представлен в 2011 году на авиасалоне "МАКС-2011".

Заказ выполняет "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина".