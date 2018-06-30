"Натали Турс" закрыла шесть чартеров в Европу

Туроператор "Натали Турс" объвил о закрытии сразу шести чартерных маршрутов в Европу. Речь идет о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Свое решение компания объяснила низкими финансовыми показателями этих программ, сообщают на сайте Ассоциации туроператоров России.

Там подчеркнули, что "Панорама-Тур", которая является юридическим лицом "Натали Турс", компенсирует клиентам средства по всем отмененным турам, но при этом отмечают, что в законодательстве сроки возврата не указаны. Как правило заявления туристов рассматривают в течение 14 дней.