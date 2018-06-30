Украина признала, что на море может показать России только дулю

Противопоставить "только дулю" может Украина российскому военному флоту, базирующемуся в Азовском море. Об этом заявил замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

"У нашей армии на море есть только дуля. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука, отвечая на заявление председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего украинскую армию "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе.

В качестве аргумента Снегирев привел некие "современные разработки военно-промышленного комплекса Украины", не конкретизировав, о каких разработках идет речь.

Ранее пресс-секретарь украинской пограничной службы Олег Слободян заявил, что украинские пограничники не в состоянии контролировать Азовское море. Для этого им не хватает техники и ресурсов. Правительство Украины заявляло о начале испытаний роботизированного наблюдательно‐огневого комплекса "Охотник". Пользователи соцсетей окрестили нового боевого робота "ползущей табуреткой" и усомнились в его боеспособности.

Ситуация в Азовском море усложнилась после задержания в конце марта украинскими пограничниками крымского судна "Норд". На борту корабля находились 10 членов экипажа, все — граждане России. Однако Киев посчитал крымчан украинскими гражданами. Капитан судна обвиняется в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.