Квинси Промес признался в избиении жены и выпущен из тюрьмы

Голландский атакующий полузащитник московского футбольного клуба "Спартака" Квинси Промес признался в избиении жены и после суток в испанской тюрьме был выпущен из-под стражи в зале суда.

Футболист предстал перед судом, на котором присутствовала и пострадавшая супруга голландца, сообщает Чемпионат.com. Отмечается, что расследование по данному делу не было прекращено.

Ранее 26-летний хавбек был задержан полицией за избиение своей жены. Кроме того, сообщалось, что в ходе драки пострадали и посторонние люди, которые пытались успокоить футболиста.