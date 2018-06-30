Никонов: американцы не смогут "разменять" признание Крыма на уступки

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что России не требуется признание Крыма российским со стороны США. "Ведь нам не надо, чтобы Крым приняли в ООН", — написал он на своей странице в Facebook. Как указал Никонов, американцам уступать "вообще вредно", поскольку они воспринимают это как слабость.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников полагает, что заявлениями о Крыме и санкциях Трамп пытается привлечь внимание.

"Трамп очень хорошо понимает законы рынка СМИ, потому что сам там работал. Поэтому (он так говорит) чтобы привлечь внимание через такие эпатажные заявления", — приводит слова Калашникова РИА Новости.

Он отметил, что для признания Крыма российским недостаточно одного мнения президента США, также нужно мнение и Сената, и Конгресса. По мнению парламентария, гораздо более значимыми для России являются заявления президента США по санкциям, поскольку они "выдавливают" РФ из конкурентной борьбы. Калашников напомнил, что американские санкции были приняты в основном под давлением предыдущего президента США Барака Обамы. А Трамп, по мнению российского депутата, готов пересмотреть это решение.

Заместитель председателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее высказал мнение, что США и международное сообщество в целом рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью России. Такого же мнения придерживается и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Президент США, отвечая на вопрос журналистов, может ли признать российские претензии на Крым, ответил: "Посмотрим". Он также не исключил, что санкции с России будут сняты.