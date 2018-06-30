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30 июня 201817:51

Киев пригрозил Москве несуществующей "мощнейшей" ракетой

Youtube/Апостроф

"Мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету сможет уже в следующем году создать Киев. Об этом заявил в интервью изданию "Апостроф" глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, данная ракета — "мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — сможет поражать любые цели на расстоянии 280-300 километров. По уверению Бадрака, такое оружие станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.

Военно-морские силы Украины "всегда были аутсайдером", заявил Бадрак — вооружения морского базирования создавали "по остаточному принципу". Страна имеет ограниченные возможности реагирования, и нужно их активизировать, добавил военный эксперт.

Военная техника украинского производства не популярна ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров Украины, отмечает РИА Новости. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву 42 бронетранспортера БТР-4, аннулировав контракт на их поставку: из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56, из которых только 34 сдвинулись с места.

В феврале нынешнего года стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных истребителя МиГ-21, потребует заменить их и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.

В марте этого года помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк заявила в интервью "112 Украина": во время присоединения Крыма к России украинский флот "принес себя в жертву", чтобы Киев смог привести в готовность армию.

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