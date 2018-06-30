Француз продал за 100 евро комод, в котором забыл 180 тысяч

60-летний француз из Канн продал за сто евро старый комод, в котором хранил свои сбережения в размере 180 тысяч евро.

Покупатели, увозившие комод, обнаружили деньги и сбежали с ними.

Француз вспомнил о сбережениях, бросился за мужчинами, но не смог их догнуть и обратился в полицию. Полиция выследила с помощью камер наблюдения похитителей, провела обыск, но нашла только 139 тысяч евро – остальное было уже потрачено.

Похитители предстанут перед судом за кражу, передает РИА Новости.