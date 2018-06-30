Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех

Жена бывшего нападающего петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана призналась, что употребляла наркотики и выдумала историю о похищении мужем их сына Артемия.

В субботу она написала в своем Instagram, что четыре с половиной месяца лежала в наркологической клинике, где лечилась от наркомании. Кержакова призналась, что причиной ее недуга стала смерть отца. Пока она находилась в клинике, Александр забрал ребенка к себе домой.

По словам Миланы, муж помогал ей и боролся против всего, что с ней происходило. Она же призналась, что врала и очерняла Александра, а также выразила сожаление, что ввела в заблуждение и оклеветала людей, которые ей дороги и всегда помогали в жизни.

Она также призналась, что окончательно не выздоровела, и поэтому ее маленькому сыну сейчас лучше жить с отцом.

Кроме того, Кержакова пообещала создать фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию. Милана рассказала, что хочет просить Яну Рудковскую стать попечителем этого фонда.