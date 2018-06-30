Как в Третьем рейхе: Меркель обвинили в провальной политике

В Германии прошел съезд ультраправой партии "Альтернатива для Германии", получившей свой политический капитал за счет критики миграционной политики Ангелы Меркель. Последние события в стране только добавляют партии поклонников. На фоне съезда АдГ традиционно прошли массовые протесты.

Шестьсот делегатов, тысячи полицейских и протестующих. Такова арифметика съезда партии "Альтернатива для Германии", который проходит в Аугсбурге. Антимигрантская риторика АдГ, ставшая столь популярной на фоне притока беженцев, помогла партии в сентябре прошлого года впервые пройти в бундестаг. Сейчас, из-за разногласий между Меркель и Зеехофером по миграционному вопросу, внимание к съезду ещё более пристальное.

Накануне председатель АдГ Александер Гауланд заявил, что позиция министра внутренних дел ему более близка: "Для нас лучше всего, если победит позиция Зеехофера, и зарегистрированные беженцы будут депортированы уже на границе. Это недостаточная мера, но в этом споре позиция Зеехофера нам намного ближе".

Христианских социалистов АдГ обвиняет в плагиате своих идей и напоминает, что партия Зеехофера, входящая в правящий блок Ангелы Меркель, также несет ответственность за миграционный кризис. "Альтернатива для Германии" требует ещё более радикальных мер: не принимать беженцев вообще: "Мы говорим, что все беженцы, которые приезжают из стран, где нет войны, не имеют права оставаться в Германии и должны быть депортированы".

На улицах Аугсбурга тысячи несогласных с такой радикальной позицией вышли с плакатами "Расизм – это не альтернатива!", "Уважение и солидарность!".

"Мы против расизма, у нас уже было подобное меньше ста лет назад. Я не могу поверить, что 80 процентов проголосовали за этих людей", — заявила одна из участниц.

АдГ, в свою очередь, недвусмысленно намекает, что внешняя политика Меркель столь же провальна, как та, которую проводил Третий рейх: "Германия поссорилась с Россией из-за Путина, с США из-за Трампа, с Великобританией из-за Brexit. Отношения с Польшей, Венгрией, Италией и даже Австрией ужасны. Дамы и господа, дорогие друзья, последний немецкий канцлер, который обратил такую враждебную расстановку сил против себя… Заметьте, я не проводил сравнения".

Наряду с миграционным вопросом, "Альтернатива" обсудила и создание собственного благотворительного фонда. Они существуют у всех крупных партий в Германии. По всей видимости, АдГ стремится войти их круг и поднять тем самым своё политическое значение. А возглавит этот фонд, скорее всего, Эрика Штайнбах, которая раньше состояла в ХДС, но из-за несогласия с миграционной политикой Меркель покинула ряды партии. Критиковала Штайнбах Меркель и за то, что та поехала на юбилейный парад победы в Москву. Она заявила, что не испытывает благодарность к советским солдатам за освобождение Германии от нацизма.