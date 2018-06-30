Мост, важный для всей Центральной России, открыли на три месяца раньше срока

Долгожданное событие в Ярославле: там открылся автодорожный мост через реку Которосль. Почему это важно и для местных жителей, и для всего Верхнего Поволжья, и для всей Центральной России?

Его длина всего -144 метра. Но без этих метров город задыхался в пробках — водители были вынуждены наматывать километр за километром, двигаясь в объезд.

Вновь открытый и буквально восстановленный мост через реку Которосль связал сразу несколько районов Ярославля: Кировский, там находится центр города и Красноперекопский район — здесь Комсомольская площадь, давая возможность выезда на федеральную трассу М8 "Холмогоры". Этот мост считается одним из ключевых объектов города. И сейчас по нему спокойно могут проезжать тысячи автомобилей в сутки.

Новые опоры моста и больше тысячи тонн металла превратили конструкцию в сверхпрочный монолит. По две полосы в каждую сторону, идеально ровный асфальт и удобные переходы для пешеходов.

"Очень хороший мост. Даже необъяснимое ощущение, как будто не в своем городе. Большая экономия по времени", — говорят водители.

Несколько лет движение по мосту было закрыто. За более полувековую историю эксплуатации — построили этот важный для города объект еще в начале 60-х годов прошлого столетия — практически треть конструкций моста разрушилась полностью. Но ремонта не было.

В сентябре прошлого года Владимир Путин, находясь в Ярославле, попросил губернатора Дмитрия Миронова обратить внимание на ряд проблем в регионе, в том числе и на мост через Которосль.

"Это торжественный день. День запуска моста в эксплуатацию является очень важным для нас, потому что это очень важный объект городской, транспортной инфраструктуры", — отметил Миронов.

Средства на строительство выделили из федерального бюджета — 642 миллиона рублей.

"Самые лучшие современные технологии были использованы в процессе выполнения работ. Верхние слои обладают более высоким уровнем прочности, новые фонари — современные и очень красивые", — сказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Реконструировали мост ударными темпами — открыли не в октябре, как планировали, а на три месяца раньше.