Медики и политики прошлись маршем по центру Лондона

Тысячи медработников, политиков, деятелей искусства и активистов прошлись маршем по центру Лондона в поддержку Национальной службы здравоохранения. Кроме того, они поддержали мигрантов, а также раскритиковали политику экономии и высокие военные расходы.

Позже прошла акция на Парламентской площади, в которой принял участие лидер лейбористов Джереми Корбин, передает РИА Новости.