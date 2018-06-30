Тренер Франции Дешам: у нас получилось не дать сыграть Месси

Наставник футбольной сборной Франции Дидье Дешам после победного матча своих подопечных против команды Аргентины (4:3) на стадии 1/8 финала чемпионат мира на пресс-рауте согласился с журналистами, что игра была очень эмоциональной. При этом он отметил, что его команда была моложе и менее опытной.

"Матч был хорош, — цитирует Дешама сайт Спортс.Ru. – Но если я профессионал, то потому что хочу жить этой жизнью. Наша команда намного моложе, но мы ответили на вызов. Было нелегко, но мы продолжали бороться. У нас прекрасный настрой. Я отвечаю за все, особенно когда дела идут не очень хорошо, но сейчас я счастлив за футболистов".

Тренер "трехцветных" не стал подробно разбирать игру лидера Аргентины Лионеля Месси: "Это опция, которую выбрал Сампаоли [тренер соперников, — прим. ред.]. Сегодня у Месси было больше свободы. Но мы тоже адаптировались. Мы знали о такой возможности. Канте находился очень близко. Поэтому у нас получилось не давать Месси принимать мяч".

При этом Дешам не хотел вдаваться в дискуссию о сравнении игроков, когда его попросили сравнить Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду: "Людям нравится сравнивать разных игроков. Мбаппе быстрее Роналдо, ему требуется много зон. Роналдо был чемпионом Европы, а Мбаппе еще очень молод. Но сегодня я очень рад за Килиана".

"Сегодня был очень важный матч, и Мбаппе проявил весь свой талант, — закончил разговор о своем подопечном тренер Франции. – Даже когда ему приходилось больше защищаться, он все равно участвовал в атаках".