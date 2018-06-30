Легкоатлетка Ласицкене добилась 45-й победы подряд

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой на этапе Бриллиантовой лиги, который в эти дни проходит в Париже. Она показала лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2,04 метра. Эта победа оказалась для россиянки уже 45-й подряд.

Второе место досталось бельгийке Нафиссате Тиам, которая одолела планку на высоте 1,97 метра. Такой же результат показала украинка Юлия Левченко, однако ей покорилась лишь бронза из-за дополнительных попыток.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ласицкене уже праздновала победу на этапах Бриллиантовой лиги в Шанхае, Риме и Стокгольме. Россиянка выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом.