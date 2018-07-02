Онкология в Древнем Египте: современное человечество проигрывает 100:1

Сообщения о новых способах обнаружения и лечения рака появляются практически каждую неделю. Ученые демонстрируют чудеса изобретательности и фантастические возможности современных технологий, однако изворотливость старого врага поражает даже больше: лишь недавно люди научились выигрывать отдельные сражения, но до окончательной победы в этой войне, пожалуй, еще далеко, а ежегодные потери человечества приближаются к 9 миллионам.

Некоторые исследователи, в силу своей профессии, решили пойти другим путем: не вперед, к наночастицам и перепрограммированию клеток, а назад, в далекое прошлое. Эти ученые – археологи, антропологи, палеопатологи – задались простым вопросом: как часто люди болели раком в древности? Когда, где, у кого и почему впервые проявилась эта болезнь?

Первое масштабное онкоисторическое исследование было опубликовано в 2010 году в издании Nature — «Рак: старая болезнь, новая болезнь или нечто среднее?». Его авторы, профессор Манчестерского университета Розали Дэвид (Rosalie David) и профессор Майкл Циммерман (Michael Zimmerman) из университета Вилланова (США), изучили историю заболевания и множество фактов из «биографии» рака, сделали сотни анализов самых разнообразных останков – от ископаемых эдмонтозавров до трубочистов XVIII века, прежде чем пришли к выводу: рак – недуг индустриального общества, люди сами создали условия для развития этой болезни.

В частности, Дэвид и Циммерман изучили сотни древнеегипетских мумий, хранящихся в Манчестерском центре KNH (специализация центра – египтология и биомедицина). Среди огромного массива данных – первый онкологический диагноз, поставленный по результатам гистологического исследования тканей древнеегипетской мумии: профессор Циммерман обнаружил злокачественную опухоль прямой кишки у безымянной мумии 50-летнего египтянина, жившего в оазисе Дахла в эпоху Птолемеев (IV-I век до н.э.).

По состоянию на 2010 год это был единственный выявленный случай на сотни изученных специалистами древнеегипетских останков. «С учетом недостаточного уровня развития хирургии в древних сообществах, тела покойных должны были так или иначе сохранить следы онкологических заболеваний. Однако практически полное отсутствие злокачественных образований у изученных мумий говорит о том, что в древности рак был редким явлением, а факторы, его вызывающие, ограничены сообществами, затронутыми современной индустриализацией», — заявил тогда Майкл Циммерман.

Ему вторит соавтор, профессор Розали Дэвид: «В промышленном обществе рак – вторая по частоте причина смерти, после сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в древности онкология встречалась крайне редко. В естественной природной среде нет ничего, что способно вызывать рак. Мы пришли к выводу, что онкология – недуг, спровоцированный человеком, связанный с загрязнением окружающей среды и изменениями в нашем питании и образе жизни».

Работа двух специалистов мирового уровня легла в основу всех последующих – новые исследования с ней так или иначе перекликаются, ее цитируют, поправляют или дополняют.

В июне 2018-го в издании Live Science была опубликована заметка о повторном обследовании 1087 мумий из египетского оазиса Дахла – тех самых, которые уже изучались Дэвид и Циммерманом. Полученные результаты отличаются от данных 2010 года, однако не противоречат им по сути.

Раскопки в оазисе Дахла – «золотая жила» для археологов, антропологов, палеонтологов, палеоклиматологов и множества других специалистов с приставкой архео- и палео-. Некрополи Дахлы и огромное количество обнаруженных там останков давно вызывают особый интерес ученых: только человеческих мумий найдено больше тысячи, к тому же они относятся к разным периодам истории Египта – древнейшие были захоронены 3000 лет назад, самым «молодым» — 1500 лет.



Одна из мумий оазиса Дахла. Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Очередное исследование 1087 мумий Дахлы на наличие онкопатологий провели канадские специалисты – антрополог Эл Молто (El Molto) и врач Питер Шелдрик (Peter Sheldrick). Свои выводы они опубликовали в издании «Международный журнал палеопатологий»: к единственному выявленному ранее случаю (рак прямой кишки у 50-летнего мужчины) канадцы добавили еще пять.

В первом случае, обнаруженном еще Майклом Циммерманом, проблем с постановкой диагноза не возникло: злокачественная опухоль полностью сохранилась в теле мумии. Для выявления «новых» онкобольных Молто и Шелдрик прицельно изучали повреждения на костях. Например, они обнаружили полость диаметром 6,5 см в тазовой кости женщины возрастом 40-50 лет – по мнению исследователей, это след раковой опухоли.

Еще три выявленных случая – две женщины и мужчина, умершие в возрасте 20-30 лет. Причина смерти, по мнению ученых, — рак шейки матки и яичек, соответственно. «Когда мы впервые представили коллегам онкологические случаи из Дахлы, многие нам возражали: "покойные слишком молоды для такого диагноза"», — пишут в своей работе Молто и Шелдрик. Они напоминают, что современные медицинские исследования подтвердили прямую связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и многими разновидностями рака, включая те, которые поражают именно молодых людей. Ученые не смогли провести генетические исследования на наличие у мумий ВПЧ, однако известно, что этот вирус намного древнее человечества и велика вероятность, что в оазисе Дахла он тоже присутствовал: «ВПЧ – доказанная причина некоторых форм рака шейки матки и яичек, и он существовал в Африке задолго до появления Homo Sapiens».



Череп молодой женщины из оазиса Дахла со следами распространения рака. Ученые подозревают наличие ВПЧ. Фото: El Molto

Шестой случай – останки ребенка, чьи кости буквально изъедены лейкемией. Итого: 6 онкобольных на 1087 мумий из оазиса Дахла. Вывод ученых – риск «подхватить онкологию» в древнеегипетском оазисе составлял 0,5% (5 человек из 1000). Сравните с современной статистикой: в западных странах этот показатель достиг отметки 50%. «Иными словами, онкологические риски в современном западном мире в 100 раз выше, чем в древней Дахле», — пишут Молто и Шелдрик.

Исследователи признают, что некоторые обитатели Дахлы могли умереть от рака, не оставившего следов на останках и, как следствие, неопределяемого. Другой неоспоримый факт – меньшая, по сравнению с современной, продолжительность жизни древних египтян. Однако даже с учетом этих оговорок исследователи полагают, что заболеваемость раком была гораздо ниже, чем в наши дни. Это полностью согласуется с выводами, сделанными Дэвид и Циммерманом в 2010 году.

Они же (Дэвид и Циммерман) в свое время выдвинули несколько жестких аргументов в ответ на самые распространенные возражения. Действительно, низкая продолжительность жизни в древности не позволяла развиться онкологии, для ранней смерти было множество других причин. Однако онкоисторическое исследование 2010 года показало, что обитатели древнего Египта и Греции жили достаточно долго для таких заболеваний как атеросклероз, остеопороз и болезнь Паже (заболевание костей), тогда как в современном мире злокачественные опухоли костей все чаще наблюдаются у совсем молодых людей.



Останки ребенка 3-5 лет из оазиса Дахла. Повреждения на костях вызваны лейкемией. Фото: El Molto

Или такое возражение: отсутствие следов рака на древних останках может объясняться их плохой сохранностью. Однако исследователи этой темы обратили внимание на то, что при мумификации сохраняются все признаки злокачественных образований, а опухоли сохраняются даже лучше, чем здоровые ткани. Срезы тканей достаточно подвергнуть регидратации и изучить под мощными современными микроскопами.

Несмотря на чрезвычайно низкую, по современным меркам, заболеваемость раком, онкология в древнем мире все же существовала. Почему – у исследователей пока нет ответа. «Мы точно не знаем, что ее вызывало. Древние египтяне отапливали свои дома и, соответственно, вдыхали дым из очагов, в храмах воскуряли благовония, но иногда болезнь просто возникала, ниоткуда и без видимых причин», — говорила в 2010 году Розали Дэвид.

Отдельный аспект исследований 2010 и 2018 года – попытки лечения раковых заболеваний в древности.

«Древний Египет оставил после себя множество человеческих останков и письменных источников, что дает нам уникальную возможность изучить и сами заболевания, и способы их лечения. Египтяне считаются отцами фармакологии, так что многие из их методов действительно работали. Они были очень изобретательны, а некоторые снадобья, считавшиеся магическими, на самом деле имели терапевтический эффект. Например, они использовали сельдерей для лечения ревматизма, и современная медицина тоже заинтересовалась целебными свойствами этого растения. Уровень древнеегипетской хирургии и травматологии (например, лечение переломов) был высочайшим – потому что они отлично знали анатомию: благодаря традиции мумифицирования в Египте не существовало запрета на работу с трупами. В этом они достигли вершин мастерства и, что немаловажно, приобрели иной образ медицинского мышления по сравнению с древними греками, которые приезжали в Александрию изучать медицину», — рассказывала в 2010 году профессор Дэвид.

При этом именно греки, по мнению Циммермана и Дэвид, первыми выделили рак в отдельное заболевание и начали различать доброкачественные и злокачественные опухоли. Тогда как упоминания онкологии в древнеегипетских текстах очень редки, а зачастую описанные симптомы имеют только внешнее сходство с раком: современные ученые считают, что во многих случаях подобные симптомы могли быть вызваны совсем другими причинами, от проказы до варикоза.

Молто и Шелдрик тоже уделили внимание этой проблеме. Однако ни в древнеегипетских текстах, ни на останках из Дахлы они не обнаружили явных признаков попыток лечения. «Они знали, что происходит что-то очень нехорошее. И все же мы не нашли указаний на какую-то особую терапию раковых заболеваний, поскольку они вряд ли понимали, что это такое», — сообщил Эл Молто изданию Live Science, добавив, что египтяне все же могли пытаться лечить внешние проявления рака, вроде новообразований на коже.

Молто и Шелдрик (оба канадца, к слову, в настоящее время «на пенсии» и посвящают все свое время раскопкам и исследованиям в Дахле) надеются, что в будущем собранные данные пригодятся для сравнения с современной статистикой по раковым и иным заболеваниям в Дахле. Возможность проследить, как менялись болезни и их частота в одном регионе на протяжении столетий, может оказаться весьма ценной для всего человечества.

Эту задачу и ее важность еще в 2010 году коротко сформулировала Розали Дэвид: «Множество данных, собранных по Древнему Египту, вместе с другими подобными исследованиями из разных мест и тысячелетий, можно считать недвусмысленным посланием современному обществу: рак – болезнь, созданная самим человеком. Следовательно, только мы можем и должны найти решение».